Matthias Settele verlässt TV-Gruppe Markiza als Geschäftsführer

Medienmanager bleibt Mitglied des CME Editorial Board - fokussiert sich aber auf Beratungsprojekte mit seiner Firma SetTele.

Medienmanager Matthias Settele gibt seine Funktion als Geschäftsführer von TV Markiza mit 1. September ab. Der Österreicher war seit zehn Jahren für die slowakische Sendergruppe tätig, die mit ihren vier Fernsehsendern Marktführer ist und die Streamingplattform Voyo betreibt. Der 56-Jährige verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich Neuem zu widmen und mit seiner Firma "SetTele Entertainment" Beratungsprojekte durchzuführen. Ihm folgt der Slowake Peter Gazik nach.

"Wir haben gemeinsam viel erreicht und TV Markiza zum führenden Fernsehsender und Betreiber der besten lokalen Streamingplattform gemacht", zeigte sich Settele in einer Aussendung dankbar für seine Zeit mit einem "großartigen Team". Der Niederösterreicher bleibt der Central European Media Enterprise (CME) - die Fernsehholding von PPF - in seiner Funktion als Mitglied des CME Editorial Board erhalten. Bis 31. Oktober soll er zudem für einen reibungslosen Übergang der Verantwortung an Gazik sorgen. Gazik war zuletzt als CEO des Mobilfunkunternehmens Yettel in Ungarn tätig. Davor leitete er das Telekommunikationsunternehmen O2 in der Slowakei.

Settele startete seine Karriere 1991 als Redakteur im ORF. Später sollte er als Bürochef für Gerhard Zeiler, der von 1994 bis 1998 die Geschicke des ORF leitete, agieren. Mit ihm zog es ihn schließlich auch ins Ausland zu RTL. 2007 gründete er das Beratungsunternehmen "SetTele Entertainment", das unter anderem RTL, Time Warner, MTG und den ORF beriet. Vor zehn Jahren trat Settele schließlich seine bisherige Funktion als CEO von TV Markiza an. Die Sendergruppe ist mit einem Marktanteil von fast 30 Prozent Marktführer in der Slowakei bei den 12- bis 54-Jährigen und weist einen Umsatz von ca. 120 Millionen Euro auf. 2021 wurde Settele als potenzieller Nachfolger des damaligen ORF-Chefs Alexander Wrabetz ins Spiel gebracht.