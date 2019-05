Matthias Strolz startet Sendereihe bei Puls 4

Der frühere Neos-Chef Matthias Strolz geht unter die Fernseh-Macher: Wie Puls 4 den SN bestätigte, startet der Ex-Politiker ab Juni ein "TV-Experiment" - mit besonderen Gästen.

Bei all dem, was sich dieser Tage innenpolitisch abspielt, hätte es kaum noch verwundert, wenn Matthias Strolz ein Polit-Comeback angekündigt hätte. Doch statt auf die Politik setzt der 45-Jährige auf das Privatfernsehen: Am 4. Juni startet auf Puls 4 die Sendereihe "Strolz trifft...". Dabei werde der frühere Neos-Chef "Dialoge mit besonderen Menschen unseres Landes führen - zu Themen, die jeden Bürger und jede Bürgerin beschäftigen", schildert die ProSieben-Tochter. Und Strolz ergänzt - zu dem von ihm selbst entwickelten Format: "Ich will erforschen, verstehen, begreifen. In einer Zeit, in der wir alle in unserer eigenen Blase leben, will ich diese Blasen aufstechen." Die Sendung sei kein Interview, sondern "ein außergewöhnlicher Dialog zweier Menschen im Kleid einer Reportage".

"Strolz trifft Nonne"

In der ersten Folge der neuen Reihe trifft Matthias Strolz auf Schwester Barbara. Mit der Nonne spricht er "über das Leben, den Tod, über Sex und über schwere Versäumnisse des Papstes". Dafür zog der Vorarlberger für zwei Tage in das Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams, Tirol. Strolz wolle erkunden, wieso man Nonne wird - und wie Klosterschwestern leben.

"Strolz trifft Nonne", am 4. Juni (Dienstag) ab 21.50 Uhr auf Puls 4