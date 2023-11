Maximilian Dasch ist "Medienmanager des Jahres"

Der Geschäftsführer der "Salzburger Nachrichten", Maximilian Dasch, ist zum "Medienmanager des Jahres" 2023 gekürt worden.

Dasch zeichne sich durch "Respekt vor Journalismus und der Schwarmkompetenz einer Redaktion" aus, teilte das Branchenmagazin "Österreichs Journalist:in" zur Entscheidung in einer Aussendung mit. Dasch, der seit 2013 das Medienhaus führt, vermittle zudem eine "seltene Mischung aus Bedächtigkeit und Zuversicht".

"Die Zeiten sind rau. Die Situation vor allem im Werbemarkt hat sich extrem herausfordernd entwickelt. Das haben wir so drastisch ursprünglich nicht erwartet, aber relativ früh antizipiert und dann versucht, mit unserem Führungsteam sehr offen damit umzugehen", wurde der 40-Jährige zitiert. Man komme um Sparmaßnahmen nicht herum, aber wolle kein großes Personalpaket umsetzen, sondern im Sachkostenbereich effizienter werden. Bis dato gelinge das recht gut, meinte Dasch.

Maximilian Dasch sammelte als Enkel von Max Dasch und Sohn des gleichnamigen Eigentümers und Herausgebers der "Salzburger Nachrichten" als 16-jähriger Praktikant erste Erfahrungen im Medienhaus. Später studierte er Unternehmensführung und E-Business-Management und war im Verlagsmarketing der Südostschweiz Medien AG in Chur tätig. 2010 kehrte er als Marketingleiter zu den SN zurück und stieg 2013 zum Geschäftsführer auf. Seit 2018 ist er zudem Vizepräsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ).

Die Auszeichnung "Medienmanager des Jahres" wird von "Österreichs Journalist:in" an Führungskräfte im Medienbereich verliehen, die durch ihre Tätigkeit die Grundlage für Journalismus fördern. In den Vorjahren ging die Auszeichnung an Styria-Vorstandsvorsitzenden Markus Mair (2020), Herwig Langanger und Rainer Nowak von der "Presse" (2021) sowie "Kronen Zeitung"-Geschäftsführer Gerhard Valeskini (2022).