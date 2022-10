Media-Analyse: SN legten in Salzburg und national zu

Die aktuelle Media-Analyse 2021/22 zeichnet am Salzburger Medienmarkt ein deutliches Bild: Die "Salzburger Nachrichten" liegen mit einer Reichweite von 31,4 Prozent (plus 0,6 Prozentpunkte) klar voran, es folgen die "Kronen Zeitung" mit 23,2 Prozent (minus 4,5 Prozentpunkte, der "Standard" (5,5 Prozent) und die "Presse" (3 Prozent).

Damit kommen die SN im Bundesland täglich auf 149.000 Leserinnen und Leser, die "Krone" auf 110.000. Auch bei der Samstagsausgabe festigen die SN mit einer Reichweite von 35,4 Prozent (168.000 Leserinnen und Leser) im Bundesland ihre Spitzenposition vor der "Krone", die am Sonntag 28,6 Prozent erreicht, was wiederum 136.000 Leserinnen und Lesern entspricht.

Auch österreichweit fallen die Ergebnisse für die "Salzburger Nachrichten" sehr gut aus: Die Reichweite konnte von 2,8 auf 3,4 Prozent (258.000 Leser) gesteigert werden - damit überholte man die "Tiroler Tageszeitung", die sich bei 3,2 Prozent (242.000 Leser) einpendelte. Die Wochenendausgabe der SN kommt bundesweit auf 295.000 Leserinnen und Leser.

Mit 1,7 Millionen täglichen Leserinnen und Lesern ist die "Kronen Zeitung" weiterhin die größte Tageszeitung Österreichs. Sie musste aber bei der Reichweite (22,4 Prozent statt 23,9 Prozent) einen Rückgang verzeichnen. Im Vergleichszeitraum hatten noch rund 100.000 Leserinnen und Leser mehr zu dem Boulevardblatt gegriffen. Die "Kleine Zeitung" büßte 0,5 Prozentpunkte ein und kam auf 9,4 Prozent (712.000 Leser). Auf Platz drei rangiert die Gratiszeitung "Heute" (8,9 Prozent, 677.000 Leser) was einem geringfügigen, innerhalb der Schwankungsbreite liegenden Plus entspricht. "Der Standard" blieb mit 7,3 Prozent Reichweite (558.000 Leser) ebenso wie die Oberösterreichischen Nachrichten (5,2 Prozent) stabil. Der "Kurier" erreichte 6,1 Prozent (ein Minus von 0,5 Prozentpunkten) Einen minimalen Rückgang (0,1 Prozentpunkte) verzeichnete die "Presse" mit ihrer Reichweite in der Höhe von 4,0 Prozent (302.000 Leser).

Weitgehend von Konstanz geprägt sind die Ergebnisse bei Wochenzeitungen und Magazinen: "Die ganze Woche" mit 8,9 Prozent (681.000 Leser) wie auch "tv-media" mit 6,4 Prozent (488.000 Leser) oder "profil" (3,3 Prozent, 253.000 Leser) unterliegen keinen Schwankungen. Der "Falter" legte von 3,4 Prozent auf 3,8 Prozent (288.000 Leser) zu, "News" von 2,1 auf 2,6 Prozent (195.000 Leser).

Die im Bundesland Salzburg erscheinende "Salzburger Woche" mit ihren sechs regionalen Wochenzeitungen erreichen 42,4 Prozent, die "Bezirksblätter" 42.