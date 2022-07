Medien: Russia Today eröffnet Vertretung in Belgrad

In der EU unterliegt der Sender den Sanktionen. Das Internetportal Sputnik ist in Serbien schon seit Jahren präsent.

Der staatlich kontrollierte russische Fernsehsender Russia Today (RT) will demnächst seine Vertretung in Belgrad eröffnen. Belgrader Medien berichtete dies am Donnerstag unter Berufung auf die Chefredakteurin des ebenfalls von Moskau kontrollierten Internetportals Sputnik Srbija, Ljubinka Milincic. Seit Anfang März dürfen sie ihre Staatspropaganda nicht mehr in der EU verbreiten. Sputnik ist in Serbien schon seit Jahren präsent, Russia Today nicht. Der EU-Beitrittswerber hat sich den EU-Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Krieges bisher nicht angeschlossen.