Medienfachfrau Franziska Augstein: "Gesprächskultur ist in Gefahr"

Franziska Augstein spricht über die Abgehobenheit der Medienschaffenden, beklagt die Verlagerung der Gespräche ins Internet und hofft auf eine Abkehr von "medialer Fertigkost".

Seit Anfang dieses Jahres schreibt sie Kolumnen für "Spiegel Online": Franziska Augstein, Hamburger Historikerin und Journalistin. In ihrem neuen Buch "Von Wagemut, Irrtum und Verblendung" verspricht die 56-jährige Medienfachfrau "Einblicke in politökonomische Schlamassel" und stellt auch die Frage, wie die durch Corona verschärfte Krise zu überwinden sei.

In Österreich wächst die Kritik an den Medien ebenso wie die Unzufriedenheit über die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung. Medien werden als Teil des politischen Systems empfunden. Was läuft schief? Franziska Augstein: Die ...