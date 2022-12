Medienförderung: Wissenschaftsjournalisten üben Kritik an Novelle

Derzeitige Version laufe dem geplanten Abbau von Wissenschaftsfeindlichkeit zuwider, heißt es. Verfassungsjurist Mayer sagt: "Erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken"

Der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen übt Kritik am Entwurf zur Novelle der Medienförderung. Die derzeitige Version exkludiert Berichte über Wissenschaft - im Gegensatz zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport - als "Universalkriterium". Das laufe nicht nur dem geplanten Abbau von Wissenschaftsfeindlichkeit zuwider, sondern sei laut Verfassungsjurist Heinz Mayer auch gleichheitswidrig.

Die Nichtberücksichtigung des Bereichs Wissenschaft sei "unsachlich", weshalb er in einem Schreiben "erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken" angesichts dieser Vorgehensweise äußerte, zitierte ihn der Klub am Dienstag in einer Aussendung. Man fürchtet eine weitere Ausdünnung des Wissenschaftsjournalismus, der bereits jetzt mit verhältnismäßig kleinen Redaktionsteams zu kämpfen habe. Die Initiative des Klubs der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen wird von zahlreichen Wissenschaftsorganisationen des Landes, darunter ÖAW oder FWF, unterstützt.