Medienmanager Georg Kofler: "Öffentlich-rechtliche missbrauchen Programmauftrag"

Investor Georg Kofler zieht sich aus der "Höhle der Löwen" zurück und muss sein Unternehmen transformieren. Kritik übt der ehemalige ProSieben-Chef an den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Medienmanager und Unternehmer Georg Kofler gastierte beim Salzburger Wirtschaftsforum. Ein Gespräch über seine Rolle als Investor, Krisenmanager und die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen.

Sie ziehen sich als Investor aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen" zurück. Reizt Sie das Format nicht mehr? Georg Kofler: Das hat einen anderen Grund. Ich habe mit meiner Gesellschaft, der Social Chain AG, das Unternehmen von Ralf Dümmel, die DS-Gruppe, erworben. Diese verwaltet die Beteiligungen, die in der Sendung entstehen. Es können nicht zwei Investoren einer Firma in der "Höhle der Löwen" sitzen. Ralf Dümmel ist mit Abstand der beliebteste Löwe und hat daher Vorrang.

Entstehen in dieser Sendung wirklich relevante Deals oder dient das nur der Unterhaltung? Ich glaube, dass Start-up-Shows immer eine Inspirationsquelle für andere Unternehmen sein können. Der Unterhaltungswert ist wichtig und legitim. Wir haben erfolgreiche Innovationen durch die Sendung auf den Markt gebracht und Millionenseller kreiert. Es gibt aber auch viele Produkte, die am Tag der Ausstrahlung ein kleines Strohfeuer entzünden und nach acht Wochen ist der vermeintliche Stern wieder verglüht. Es ist wie bei so vielen Investments: Einige Treffer müssen die gescheiterten Investitionen finanzieren.

Gibt es ein Geheimnis für den Erfolg der Show? Es ist alles echt, was da passiert. Reale Unternehmer investieren ihr eigenes Geld, deshalb spreche ich nicht gerne von Juroren. Wir sind Investoren. Die Gefühle der Kandidatinnen und Kandidaten sind nicht gespielt. Die Tränen und die Freudensprünge sind wahrhaftig.

Sie haben die Social Chain AG bereits erwähnt. Können Sie das Geschäftsmodell des Unternehmens kurz charakterisieren? Wir entwickeln und vermarkten innovative Trendprodukte für den Massenmarkt. Nicht wie Gucci und Prada. Unsere Produkte sollen Alltagsprobleme lösen. Das kann ein günstiger, leistungsstarker Staubsauger sein, ein Produkt zum Energiesparen oder ein Moskitonetz.

Die Trendanalyse basiert auf Social-Media-Daten. Funktioniert das? Wir hören, wo die Trends sind, und haben mit Social Listening und Social-Media-Marketing gute Erfahrungen gemacht. Ohne diese Werkzeuge geht es heute nicht mehr.

Sie wechselten kürzlich vom Aufsichtsrat in den Vorstand. Der Aktienkurs ist im Keller - treten Sie nun die Rettungsmission an? Ich möchte nicht verhehlen, dass das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten in einer schwierigen Lage war. Der Rückgang der Konsumausgaben hat uns im Onlinehandel und im stationären Handel schwer getroffen. Wir haben Verluste erwirtschaftet und mit den Ergebnissen können wir keinesfalls zufrieden sein.

Wie soll die Social Chain AG 2024 aufgestellt sein? Vieles kann ich aus aktienrechtlichen Gründen nicht sagen. Wir möchten wieder auf einen nachhaltigen und profitablen Wachstumspfad kommen. Wir werden uns weiter von Umsätzen und Gesellschaften trennen, die nicht profitabel sind. Gewinn vor Umsatz ist das Ziel, auch wenn ich auf Wachstumschancen verzichten muss.

Brechen die Umsätze im Onlinehandel nach Rekorden in der Pandemie generell ein? Insgesamt ist die Konsumwirtschaft in einer Lage, die mit einer Rezession vergleichbar ist. Viele Leute haben inflationsbedingt weniger Geld zur Verfügung und leisten sich nicht lebensnotwendige Dinge einfach nicht.

Sie haben die Sender ProSieben und den Pay-TV-Kanal Premiere einst an die Börse geführt. Hat Fernsehen Zukunft? Es gab noch nie eine Zeit, in der das Mediennutzungsverhalten zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation so unterschiedlich war. Für die über 60-Jährigen wird Fernsehen weiterhin relevant sein. Bei den Jüngeren stehen Streaming, TikTok und YouTube im Vordergrund. Zukunftsmärkte werden sich nicht im linearen Fernsehen entwickeln.

Wo liegen die Herausforderungen bei den Streamingdienstleistern? Es müssen ständig neue attraktive Programme gestaltet werden, die Abos sind nämlich monatlich kündbar und es gilt, die Menschen zu halten. Die Markteintrittskosten sind enorm. Das funktioniert nur, wenn global agiert wird, wie bei Netflix und Disney.

Und wie sehen Sie die Zukunft der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten? Wenn sich diese durch Zwangsgebühren so reichhaltig ernähren, wird es sie weiterhin geben. Öffentlich-Rechtliche missbrauchen ihren Programmauftrag, um Verdrängungswettbewerb gegenüber privaten Medienunternehmen auszuüben und ihre Marktmacht zu behalten. Vor allem in Deutschland ist das System überdimensioniert.

Wo sollte der Programmauftrag liegen? Es müssen Inhalte ausgestrahlt werden, die durch den Massenmarkt nicht finanziert werden können. Das sind die hochstehende Kultur, die Information und die Dokumentation. So etwas wie 3sat - das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen. Aber keine "Sportschau" in der ARD oder Musikshows. All das muss man den Privaten lassen.