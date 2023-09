Medienmanager Welte warnt vor "Höllensturm" an Fake-News

Künstliche Intelligenz (KI) und die schwierige ökonomische Situation haben auch am zweiten Tag der 30. Österreichischen Medientage am Erste Campus in Wien die Branche beschäftigt. So warnte Philipp Welte, Vorstand des nationalen Verlagswesen von Hubert Burda Media, vor einem "Höllensturm an gefälschten Inhalten", der mit dem Aufkommen von KI die Gesellschaft überrollen werde. Zum EU-Medienfreiheitsgesetz äußerte er sich ablehnend, und den Geist der Freiheit sah er in Gefahr.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Welte sprach bei den Medientagen zu KI im Journalismus