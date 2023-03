Medienpaket der Regierung: FPÖ ortet "Alibi-Aktion", Freude bei Wissenschaftsjournalisten

Die am Donnerstag von ÖVP und Grünen im Parlament eingebrachten Initiativanträge zur Novelle des Medientransparenzgesetzes, einer neuen Qualitätsjournalismusförderung und der "Wiener Zeitung" stoßen bei der FPÖ auf wenig Freude.

Mediensprecher Christian Hafenecker ortete in einer Aussendung ein "Alibi-Medienpaket", welches "Inseratenkorruption auf Steuerzahlerkosten" keinen Riegel vorschiebe. Die Regierung, allen voran die ÖVP, wolle "ihre vollen Töpfe für die beliebige Vergabe von Inseratenmillionen" unter keinen Umständen verkleinern, monierte Hafenecker und forderte einen Kostendeckel bei Regierungsinseraten. Auch die mit 20 Mio. Euro dotierte Qualitätsjournalismusförderung kritisierte der FPÖ-Mediensprecher. "Staatliche Förderung darf sich nicht an der inhaltlichen Ausrichtung von Medien orientieren. Denn das verstärkt zwangsläufig Eindimensionalität, anstatt der demokratiepolitisch unverzichtbaren Medienvielfalt", meinte er. Wer die neue Förderung beziehen möchte, muss sich zu im Gesetz definierten journalistischen Grundsätzen wie Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten verpflichten. Ein Ausschluss von der Förderung ist bei der Verbreitung von Hetze, Rassismus oder etwa auch Homophobie möglich.

Der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten freute sich indes, dass Wissenschaftsjournalismus im Gesetz nun doch Eingang in die Definition eines Universalmediums gefunden hat und damit Teil eines allgemeinen Förderkriteriums ist. "Um aus Erkenntnissen und Entdeckungen der Forschung Allgemeinwissen von Generationen werden zu lassen, braucht es in den Medien die gekonnte Berichterstattung darüber. Sie ist als tägliche Dosis im gesellschaftspolitischen und soziologischen Anliegen der Erwachsenenbildung unverzichtbar", so der Klub in einer Aussendung.