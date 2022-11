Medienregulator Wolfgang Struber: "Superman wird nicht kommen"

In seinem ersten Interview spricht der Medien-Geschäftsführer der Rundfunkregulierungseinrichtung über jene 54 Millionen an Förderungen, die er aktuell vergibt, über den Ruf nach mehr Transparenz - und über Kritik an seiner Besetzung.

SN/stock.adobe.com, montage: dopsch Es wird kein Superheld in der Medienwelt auftauchen und alle Probleme lösen, meint Wolfgang Struber.