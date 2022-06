Mehr als Playstation: Sony will mit neuer Marke Inzonse PC-Gamer ansprechen

Sony will in einem Strategiewechsel über die Playstation hinaus künftig mehr Geschäft mit PC-Gamern machen. Unter der neuen Marke Inzone stellte der japanische Konzern dafür am Dienstag eine Modellpalette aus drei Kopfhörern und zwei Monitoren vor.

SN/afp Die Playstation von Sony war und ist ein großer Erfolg. Nun bringt der japanische Konzern eine neue Gaming-Marke auf den Markt.