Mehr Frauen in der Chefetage des ORF

Auf dem Küniglberg wurden die 13 neuen Direktoren mit großer Zustimmung gewählt. Auf das Team warten große Aufgaben.

Auf die brodelnde Gerüchteküche vom Küniglberg ist Verlass: Exakt jene Namen, die seit einigen Tagen für die vier zentralen Direktionsposten in den Medien kursiert sind, wurden am Donnerstag nach einer nicht öffentlichen Sitzung des ORF-Stiftungsrats präsentiert: Puls-4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz wird neue Programmdirektorin, ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher übernimmt die Radiodirektion, ORF-III-Geschäftsführerin Eva Schindlauer wurde zur neuen ORF-Finanzdirektorin gekürt und GIS-Chef Harald Kräuter wird in Zukunft die ORF-Technik leiten. So weit, so bekannt.

Das Quartett kam auf 32 von 35 Stimmen, es gab keine Gegenstimme, nur drei Enthaltungen aus den Reihen des FPÖ-Freundeskreises. Die Zustimmung ist mit rund 90 Prozent deutlich höher als die Zweidrittelmehrheit, mit der Roland Weißmann kürzlich zum ORF-Generaldirektor gekürt wurde. "Ich freue mich sehr über die breite Zustimmung zu meinem Team, das ist wirklich toll", sagte Weißmann, bevor er sich sichtlich erfreut in Fototerminen mit den neuen Gesichtern dem Blitzlichtgewitter aussetzte. Der designierte ORF-Generaldirektor hat mit seinem Personalpaket den Frauenanteil in der ORF-Führungsetage von bisher 50 Prozent auf 75 Prozent erhöht.

Für Groiss-Horowitz ist es ein Comeback beim ORF. Die 44-jährige Wienerin, die beim Privatsender für Shows wie "Ninja Warrior Austria" oder "The Masked Singer" verantwortlich war, hatte zuvor fast zwei Jahrzehnte beim ORF verbracht und war unter anderem für die Programmplanung und Formatentwicklung zuständig. Eine ihrer schwierigsten Aufgaben wird es wohl sein, ein ins Schlingern geratenes Schiff der ORF-Flotte - den Sender ORF 1 - wieder auf Kurs zu bringen. Abgesehen von großen Sportevents oder Shows wie "Dancing Stars" lassen die Quoten des Senders sehr zu wünschen übrig. Sie bringe neben Erfahrung den Blick von außen mit, sagte Groiss-Horowitz in einer ersten Reaktion, wiewohl sich ihre Rückkehr zum ORF "sehr vertraut anfühlt".

Eine alte Bekannte im neuen Weißmann-Team ist auch Ingrid Thurnher. Die 59-jährige Vorarlbergerin ist einem breiten Publikum als Anchorwoman bekannt, zuletzt hat sie den Spartenkanal ORF III mit ihrer Expertise bereichert, was insbesondere in Pandemiezeiten zu einer Stärkung der Informationskompetenz geführt hat. Auf die Akzente, die Thurner als Radiochefin setzen wird, darf man gespannt sein. Das Medium ist ihr vertraut, in den frühen 1990er-Jahren arbeitete sie als innenpolitische Hörfunkredakteurin. Sie freue sich sehr, die Radios in die Zukunft führen zu können, betonte Thurnher. Wie es mit dem Sender FM4 weitergeht? "Das will ich mir genau ansehen und mir Zeit nehmen."

Eva Schindlauer, die dritte Frau in der Direktionsebene, hat ebenso ORF-III-Vergangenheit. Sie agierte dort als kaufmännische Leiterin und - gemeinsam mit Peter Schöber - als Geschäftsführerin. Die 39-Jährige soll - so wie Groiss-Horowitz - auf Wunsch der Grünen in die Chefetage eingezogen sein. "Wir müssen sehr viel angehen, es darf keinen Stillstand geben", erklärte die neue Finanzchefin, die einräumte, schon am ersten Tag im neuen Viererteam "unglaublich viel Spaß" erlebt zu haben. Für den 51-jährigen Harald Kräuter ist die ORF-Technik kein unbekanntes Terrain. Er hat jahrelange Erfahrung in dem Bereich und hatte sich bereits ein Mal um den Job beworben. Damals wurde ihm aber der nun scheidende Michael Götzhaber vorgezogen.

Zu den neun Direktorenposten in den Bundesländern: Hier kam es zu vier Verlängerungen und fünf Neubestellungen. Bis zuletzt umkämpft waren die Leitungsfunktionen in Kärnten und im Burgenland. Das Eisenstädter Match zwischen dem bestehenden Direktor Werner Herics und dem von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil favorisierten lokalen ORF-Chefredakteur Walter Schneeberger entschied Herics für sich. Auch in Klagenfurt setzte sich die amtierende Direktorin Karin Bernhard gegen einen Bewerber - Michael Götzhaber - durch.

Weiter im Amt bleiben auch Gerhard Koch in der Steiermark sowie Markus Klement (Vorarlberg), dessen Führungsstil zuletzt Anlass für mediale Aufregung und Beschwerden war. Der vom Zentralbetriebsrat entsandten Stiftungsrätin Christiana Jankovics seien mehrfach Mobbingvorwürfe zu Ohren gekommen - bei der Abstimmung enthielt sie sich der Stimme: Die neun Landesdirektoren wurden mit 34 von 35 Stimmen gewählt. Er habe sich mit dem Thema beschäftigt und nehme es "sehr ernst", sagte Weißmann nach der Abstimmung. Neu an der Spitze eines Landesstudios sind ab 1. Jänner 2022 Edgar Weinzettl (55) in Wien, Robert Ziegler (54) in Niederösterreich, Klaus Obereder (54) in Oberösterreich, Esther Mitterstieler (53) in Tirol und Waltraud Langer (60) in Salzburg (siehe SN- Lokalteil S.2/3). Auch bei den Landesdirektoren wurde die Frauenquote erhöht, künftig wird es drei statt zwei Landesdirektorinnen geben. "Ich bin damit angetreten, dass der ORF weiblicher und jünger wird, und das ist mit diesem Team gewährleistet", sagte Weißmann, der künftig auch "mehr Chefredakteurinnen in den Landesstudios" will.