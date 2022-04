Mehr Schutz für Journalisten vor Klageflut

Gesetzesvorschlag der EU-Kommission soll Einschüchterungsklagen (Slapp) künftig deutlich schwieriger machen.

Ihr Name ist zu einem Synonym für Verfolgung und Einschüchterungsklagen geworden: Daphne Caruana Galizia aus Malta. Die Journalistin und Bloggerin hatte in einem aus Politik und Wirtschaft geknüpften Korruptionsnetzwerk recherchiert und war laut EU-Kommission mit insgesamt 47 Klagen an ihrer brisanten Arbeit gehindert worden. 2017 wurde Daphne Caruana Galizia im Alter von 53 Jahren durch eine Autobombe ermordet.

Um grenzüberschreitende Einschüchterungsklagen (Slapp) gegen Medienschaffende, Aktivisten und Whistleblower einzudämmen, hat die EU nun einen neuen Gesetzesvorschlag präsentiert. Demnach soll ...