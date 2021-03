Katharina Maier diskutiert mit dem Bildungsforscher Franz Hofmann und der Philosophin Bettina Bussmann über den Lehrplan in Coronazeiten: Was ist jetzt wirklich wichtig? Welche Fähigkeiten brauchen Schülerinnen und Schüler für die Zukunft? Und welche Rolle spielt Ethik in der Schule? Live am 15. März um 18.00 Uhr.

SN/daniela gruber/robert ratzer