"Mein Passwort bekommst du nicht mehr!"

Netflix hat schärfere Maßnahmen angekündigt, um sinkende Nutzerzahlen auszugleichen. Eine davon betrifft das sogenannte Account-Sharing.

Es schien so perfekt zu sein - fast paradiesisch. Keine Werbung, keine festen Sendezeiten und eine große Auswahl an Filmen und Serien - und all das für wenig Geld. Die Zeiten waren gut für Nutzerinnen und Nutzer von Streamingplattformen wie Netflix, Disney, Amazon und Co. Doch seit einiger Zeit weht ein neuer Wind in der Welt des "Binge-Watching", wie der exzessive Konsum von Serien und Filmen auch genannt wird.

Freilich, die flexiblen Zeiten und die riesige Auswahl an ...