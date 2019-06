Meryl Streep und Nicole Kidman in Netflix-Film "The Prom"

Ryan Murphy, der Schöpfer von Erfolgsserien wie "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis", "Glee" und "American Horror Story", hat Stars wie Meryl Streep und Nicole Kidman für seinen geplanten Netflix-Film "The Prom" angeheuert.

Auch die Musikerinnen Awkwafina und Ariana Grande sollen in der Filmadaption des gleichnamigen Broadway-Musicals mitspielen, berichteten US-Branchenblätter am Dienstag. Laut "Variety" und dem "Hollywood Reporter" dreht sich "The Prom" um einen Eklat bei einem Schulabschlussball in einer konservativen Kleinstadt. Eine lesbische Schülerin, die ihre Freundin zu der Feier mitbringen möchte, wird von dem Tanz ausgeschlossen. Daraufhin machen prominente Bühnenstars gegen diese Ungerechtigkeit mobil. Sie wollen den beiden Frauen helfen, aber gleichzeitig mit der Aktion auch selbst im Rampenlicht stehen. Streep und Kidman standen zuletzt für die HBO-Serie "Big Little Lies" gemeinsam vor der Kamera.

Quelle: Apa/Dpa