Meta bietet werbefreies Abo für Instagram und Facebook an

Meta bietet europäischen Kundinnen und Kunden künftig werbefreie Zugänge für seine Online-Netzwerke Instagram und Facebook an. Hierfür müssten Anwender ab dem 1. März 2024 zwischen 9,99 und 12,99 Euro (zwischen 9,5 und 12,3 Euro) Euro) je Monat zahlen, teilte der US-Konzern am Montag mit. Das Angebot gelte nur für Personen ab 18 Jahren. Außerdem hätten Werbetreibende weiterhin die Möglichkeit, in Europa personalisierte Anzeigen zu schalten.

Meta reagiert auf verschärfte Regulierung in der EU