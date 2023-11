Meta verliert Chefentwickler von wichtigem Softwareprojekt

Der Abgang erfolgt "aus persönlichen Gründen".

Der Technologiekonzern Meta verliert den Leiter eines seiner wichtigsten Softwareprojekte. Der Chefentwickler der Software für erweiterte Realität (augmented reality), Don Box, verlasse das Unternehmen Ende dieser Woche aus persönlichen Gründen, sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Insider sagte, Box habe seinen Abschied in dieser Woche kurzfristig angekündigt und sich nicht zu seinen künftigen Plänen geäußert.

In der sogenannten erweiterten Realität werden digitale Objekte in die reale Welt eingefügt, die ein Nutzer an einem Bildschirm oder durch eine spezielle Brille betrachtet. Ein bekanntes Beispiel für AR ist das Videospiel "Pokemon Go". Bei einigen Autos werden Informationen des Navigationssystems scheinbar auf die Straße vor dem Fahrzeug projiziert.

Meta will im Jahr 2027 eine Brille auf den Markt bringen, die bildschirmgestütze Geräte wie Laptops und Mobilfunkgeräte überflüssig machen soll. Die bisher unter der Leitung von Box entwickelte Software ist eine zentrale Komponente dieses Vorhabens. Der Abschied des erfahrenen Ingenieurs, der erst 2021 von Microsoft zu Meta kam, könnte eine Hürde für Konzernchef Mark Zuckerberg sein, diesen Zeitplan einzuhalten.