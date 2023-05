Meta kündigt Tests für auf KI basierende Werbeprodukte an

Die Tools sollen Hintergründe und Variationen von geschriebenem Text erstellen können.

Facebook-Eigentümer Meta will die Anwendung von auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Werbetools testen. Wie Führungskräfte des Unternehmens am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Presseveranstaltung in New York erklärten, soll eine ausgewählte Gruppe von Werbetreibenden eingeladen werden, mit digitalen Werkzeugen zu experimentieren. Die KI-Werbetools sollen beispielsweise Inhalte wie Bildhintergründe und Variationen von geschriebenem Text erstellen können.

Das Unternehmen plane, im Juli mehr Werbetreibenden Zugang zu gewähren und einige der Funktionen im Laufe des Jahres in allgemeine Werbeprodukte zu integrieren, so Meta. Die Einführung von auf KI-basierenden Werbetools ist der erste Vorstoß der Facebook-Mutter in Bezug auf Produkte, die generative KI-Technologie verwenden.