"Micky Maus" auf Ukrainisch für Flüchtlingskinder

Die Macher der deutschen "Micky Maus" haben für Flüchtlingskinder aus der Ukraine ein kostenloses Sonderheft produziert. Man wolle mit der Aktion einen Beitrag leisten, "um ukrainischen Kindern ein Stück Vertrautheit, Freude und Leichtigkeit in ihrem neuen und noch ungewohnten Alltag in Deutschland zu bringen", teilte der Verlag Egmont Ehapa am Dienstag in Berlin mit.

SN/egmont ehapa media/disney 2022 Das Micky-Maus-Heft in ukrainischer Sprache.