"Militär-Anerkennungsmedaille" für Christian Wehrschütz

Der aus Graz stammende ORF-Korrespondent wurde von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ausgezeichnet. Wehrschütz leiste einen "wichtigen Beitrag für eine kritische und transparente Informationsweitergabe

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz ist mit einer hohen militärischen Auszeichnung geehrt worden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeichnete den Ukraine- und Balkan-Korrespondenten am Montag mit der "Militär-Anerkennungsmedaille" aus. "Christian Wehrschütz leistet, trotz vieler Gefahren vor Ort, einen wichtigen Beitrag für eine kritische und transparente Informationsweitergabe an die heimische Bevölkerung", wurde Tanner in einer Aussendung des Ministeriums zitiert.

"Als einer unserer verdientesten Journalisten und gleichzeitig Milizoffizier hat Christian Wehrschütz die Lagen in Kriegsgebieten wie zuletzt in der Ukraine mit Fachkompetenz eingeschätzt und dem ORF-Publikum das Geschehen authentisch und aus erster Hand aufbereitet und erklärt", würdigte auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann den Journalisten. Mit der "Militär-Anerkennungsmedaille" werden laut Aussendung Personen geehrt, die besondere Leistungen auf militärischem oder zivilem Gebiet für die militärische Landesverteidigung erbracht haben.