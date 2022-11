Millionen umgeschichtet: ZDF will neue Zielgruppen erreichen

Das öffentlich-rechtliche deutsche Sender ZDF will neue und jüngere Zielgruppen erreichen. Dafür werden 100 Millionen Euro pro Jahr umgeschichtet, wie ZDF-Intendant Norbert Himmler erklärte. Seine Senderfamilie arbeite mit Nachdruck an dem strategischen Ziel, die Akzeptanz in der Gesellschaft zu stärken.

SN/zdf/carmen sauerbrei