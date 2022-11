Millioneninvestment für Amazon-Verteilzentrum südlich von Graz

Nach drei Verteilzentren rund um Wien und einem in Klagenfurt entsteht in Premstätten südlich von Graz ein fünfter großer Amazon-Standort in Österreich. Die offizielle Baustellen-Eröffnung war am Mittwoch, gebaut wird allerdings schon seit Ende September, so Markus Gollob, Country Manager der VGP in Österreich. Die VGP Gruppe ist Entwickler und Bauherr und wird rund 37 Mio. Euro exklusive Grundstückspreis in die Halle investieren. Sie wird danach an Amazon vermietet.

SN/APA (AFP/Getty)/Marc Piscotty Symbolbild.