Mirjam Ungers "Tatort"-Debüt verspricht Authentizität

Bald schon sind alle Szenen für Mirjam Ungers ersten Austro-"Tatort" im Kasten. Bis Ende Oktober wird aber noch in Wien - etwa im Flex und im Gasometer - für Adele Neuhausers und Harald Krassnitzers neuesten Fall "Hurenkind" gedreht, damit er 2024 im ORF ausgestrahlt werden kann. Dabei tauchen die beiden Ermittler Bibi und Moritz in die Rapszene ein. Regisseurin Unger setzt auf Authentizität, sind doch die HipHop-Musikerinnen und -Musiker Yugo, KeKe und Frayo mit an Bord.

BILD: SN/APA/ORF/PETRO DOMENIGG Die Austro-'Tatort'-Ermittler geraten ins Rapmilieu