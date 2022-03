Missbrauch von Telefonnummern stieg stark

Die Beschwerden beim Portal "Meldestelle für Rufnummernmissbrauch"der RTR-Schlichtungsstelle haben sich 2021 verdoppelt.

Über das von der Schlichtungsstelle der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde (RTR) initiierte Portal "Meldestelle für Rufnummernmissbrauch" wurden im Jahr 2021 insgesamt mehr als 56.000 Beschwerden zu Nummernmissbrauch registriert. "Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verdoppelung der Beschwerden. Treiber waren Betrugs-SMS, auf die knapp 33.000 Meldungen entfielen", sagte Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, am Donnerstag.

Insgesamt registrierten die RTR-Schlichtungsstellen für Kommunikationsdienste 1938 Schlichtungsverfahren, das sind rund sechs Prozent weniger als 2020. Davon entfielen 1850 Verfahren auf den Bereich Telekommunikation und 88 Verfahren auf den Bereich Medien. "Der Großteil der Verfahren entfiel auf juristische und technische Fragestellungen im Vertragsbereich, große Aufreger gab es aber nicht", betonte Steinmaurer. Die Einigungsquote über alle Verfahren hinweg betrug 79 Prozent.

Die staatliche Schlichtungsstelle für Postdienste in der Regulierungsbehörde RTR verzeichnete insgesamt 634 Verfahren, um 22 Verfahren mehr als im Jahr davor. In nur 64 Verfahren ging es um Briefe, 527 Einwände hingegen betrafen die Kategorie Paket. Die drei Top-Verfahrensgegenstände beim Packerl waren Zustellprobleme (201), Ausland Verlust (76) und Inland Verlust (71). Der Großteil der Verfahren entfiel auf die Österreichische Post (344), DPD (189) und GLS (30). "Unsere vorsichtigen Hochrechnungen für 2021 ergeben ein Sendungsvolumen von 585 Millionen Briefen und 308 Millionen Paketen, die 2021 in Österreich zugestellt wurden. Angesichts dieser enormen Sendungsmengen ist die Anzahl der Schlichtungsverfahren mehr als gering", sagte Steinmaurer anlässlich der Präsentation des Jahresberichts der Schlichtungsstellen 2021.