Missy May ersetzt Karina Sarkissova bei "Dancing Stars"

Die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Missy May ersetzt in der 15. Staffel der "Dancing Stars" die aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedene Balletttänzerin Karina Sarkissova. In der zweiten Show des ORF-1-Tanzevents wird sie am Freitag (10. März, 20.15 Uhr) gemeinsam mit Profi-Partner Dimitar Stefanin ihren ersten Auftritt absolvieren. Das gab der ORF am Dienstag bekannt. Sie erhält eine Wild Card und zieht somit automatisch in die nächste Runde ein.

Missy May: 2012 in einem Opernball-Kleid, nun bei den 'Dancing Stars'