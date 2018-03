"Mit dem Kopf geradezu durch die Wand"

Die Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz träumt von einem vorübergehenden Ausstieg aus dem Filmgeschäft. Warum, das erzählt sie den SN.

Die 50-jährige Grazer Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz verkörpert in der Komödie "Zimmer mit Stall" die draufgängerische Sophie. Sie tauscht ihren sicheren Job gegen ein Leben auf dem Land. Dort trifft sie den eigenbrötlerischen Barthl (Friedrich von Thun).

Sie spielen die Hauptrolle einer Flugbegleiterin, die ihren Job spontan aufgibt und auf einen Bauernhof zieht. Können Sie so einen Schritt nachvollziehen? Aglaia Szyszkowitz: Sehr! Ich fand es schön, die Geschichte einer Frau zu erzählen, die mit dem Kopf durch die Wand geht. Sie ist an einem Punkt in ihrem Leben - nach 25 Jahren als Flugbegleiterin und 20 Jahren Ehe -, an dem sie noch einmal etwas Neues ausprobieren möchte. Sie sagt sich: Jetzt oder nie!