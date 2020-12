Mit Donald Trump, Saufen in Ischgl und faulen Spermien: SN erhielten Auszeichnungen bei Zeitungswettbewerb

Die Salzburger Nachrichten erhielten zehn Preise beim European Newspaper-Award - für vorbildliche Gestaltung, Infografik oder Erzählweise. Oft im Fokus: Heiß umstrittene Themen und kontroversielle Persönlichkeiten.

Gleich zehn Mal ausgezeichnet wurden die Salzburger Nachrichten beim diesjährigen Bewerb um "European Newspaper Awards" - vergeben wurden "Awards of Excellence" für besonders gelungene Beispiele von Seiten- und Titelgestaltung, Erzählung oder Infografik. Damit gehören die "SN" mit dem "Kurier" zu den beiden meistdekorierten Blättern des Landes. "Awards" gab es etwa für die Sonderbeilage "75 Jahre SN", die am 17. Oktober erschienen ist und eine Zusammenschau der stärksten redaktionellen Leistungen seit der Nachkriegszeit brachte (Bild rechts). Weitere Preise erhielten Seiten aus dem Samstags erscheinenden SN-WOCHENENDE, etwa für Titelblätter über Donald Trump. Verantwortlich für die Montagen zeichnete Grafiker Philipp Lublasser, der sich etwa zur Feinkosttheke im Supermarkt begab, um aus Wurst und Gouda das Antlitz des Präsidenten nachzubauen (Bild links). Auszeichnungen gab es auch für die Kategorien Sonderseiten, Fotografie/Schnitt, Foto/Stimmung, Visualisierung sowie Bildreportage - bei dieser wurden aufsehenerregende Fotos von Sepp Hechenblaikner über die Zustände in Ischgl gezeigt.

SN/sn Eine prämierte Titelseite, daneben eine heiß diskutierte Bildreportage von Sepp Hechenblaikner über den Party-Wahnsinn in Ischgl.

SN/sn Grafisch unterstützte Titelgeschichte über die abnehmende Spermienqualität westlicher Männer.

SN/sn Eine Themenseite über den Erfinder des Trampolins, eine Reportage über das Aufräumen des eigenen Schreibtischs – die Schrift der unteren Bildhälfte steht auf dem Kopf.

SN/sn Ein Papst und die Unfehlbarkeit – die Optik fand den Gefallen dere Jury. Es gab einen Award in der Kategorie „Foto/Stimmung“.

SN/sn Aus der Sonderbeilage „75 Jahre SN“.

SN/sn Aus der Sonderbeilage „75 Jahre SN“.

