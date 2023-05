Mockumentary "Dave" bekommt 2. Staffel im ORF

"Willkommen Österreich"-Reporter und Influencer David Scheid ist ab Herbst wieder häufiger im ORF zu sehen.

Die unangepasste, freche Mockumentary "Dave" startet dann im Rahmen der Dienstagnacht in ORF 1 in eine zweite Staffel. Die erste Staffel war im Herbst 2020 zu sehen, wobei sich Dave - ein verwöhnter Sohn reicher Eltern - mit dem echten Leben auseinandersetzen musste. Dabei ist er als Influencer eigentlich nur auf der Suche nach "Fame" und "Money" und erlebt so manchen Höhenflug, aber viele Rückschläge. "Dave zu spielen ist eine der schönsten Herausforderungen für mich, weil ich meine persönlichen Grenzen ständig überschreiten darf oder muss. Dass sich der ORF das erneut traut, lässt mich positiv in die Zukunft blicken", hielt Scheid in einer Aussendung fest.