Moderator Christoph Süß: "Ich sehe es als meine Pflicht an, Fehler zu kritisieren"

Was "quer" zur meistgesehenen Sendung im Bayerischen Fernsehen macht, weiß Moderator Christoph Süß auch nicht. Aber er moderiert die Sendung seit 20 Jahren.

Christoph Süß und sein intelligentes, kritisches und zugleich humorvolles Politik- und Gesellschaftsmagazin "quer" sind seit schon 20 Jahren fester Bestandteil des Bayerischen Fernsehens (BR). Premiere war am 26. Februar 1998. Gefeiert wird das Jubiläum, zumindest ein bisschen, morgen zur gewohnten Sendezeit. "quer" ist das erfolgreichste regelmäßig ausgestrahlte Format im BR - mit einem konsequenten Oppositionskurs zur bayerischen Regierung. Der 50-jährige Süß verriet im Interview Prinzipien, die wohl einen Erfolg erklären.

"quer" gibt es seit 20 Jahren und noch immer regiert die CSU in Bayern. Was ist schiefgelaufen? Christoph Süß: (lacht) Nichts! Wir sind ja nicht dafür zuständig, wer Bayern regiert. Wir kritisieren die CSU, weil die nun mal an der Macht ist. Würde jemand anders regieren, wären wir gegen jemand anderen kritisch. Wer glaubt, dass er mit einer Fernsehsendung die Welt der Politik nachhaltig verändern könnte, der muss sich einen anderen Beruf suchen.

"quer" ist die meistgesehene Sendung im BR, und die CSU ist die meistgewählte Partei in Bayern. Irgendwie geht das offenbar zusammen. Ich denke, dass die meisten Leute die CSU nicht einfach völlig unkritisch wählen. Sie machen es halt einfach trotzdem.

Wie ist die Sendung entstanden? Eine wichtige Rolle hatte Wolfgang Mezger, der noch immer Redaktionsleiter ist. Er hat damals mit Kollegen versucht, die Einschaltquoten des "Schlachthofs" zu heben. Als dies misslang, kam die Idee für ein neues Magazinformat, aus dem "quer" wurde. Ich bin durch ein Casting dazugekommen. Glücklicherweise hatten wir dann mehrere Jahre Zeit, um uns zu finden.

Hätten Sie vor 20 Jahren gedacht, dass Sie 2018 noch auf Sendung sein würden? Ich habe nie an so was gedacht. Ich mache mir auch jetzt keine Gedanken, was in 20 Jahren ist. Ich will auf jeden Fall weitermachen, solange die mich lassen!

Hatten Sie anfangs Widerstand seitens des BR oder der Politik? Nein. Am Anfang, als wir noch keinen Erfolg hatten, haben die uns trotzdem machen lassen. Als der Erfolg kam, durften wir weitermachen. Wir mussten nie Helden sein, um kritisch berichten zu können.

"quer" gilt als ein relativ linkes und grünes Format. Sehen Sie das auch so? Sind wir wirklich links oder grün? Ich würde sagen, wir sind wertkonservativ. Wir versuchen, Dinge, die irrational oder gegen die Bevölkerung gerichtet sind, die lieb-los und nicht nachhaltig sind, aufzuzeigen. Wir verorten uns nicht nach der Sitzordnung eines französischen Parlaments des frühen 19. Jahrhunderts.

Sondern? Wir versuchen einfach, rational zu sein. Ich denke: Uns geht's in Bayern ganz gut, da müssten wir das doch besser hinkriegen. Selbst unsere Regierung ist, zumindest im historischen Vergleich, relativ rational. Aber genau deswegen ist es ärgerlich, wenn aus der Position der Macht und des Erfolgs heraus immer noch an weiten Teilen der Bevölkerung vorbei regiert wird und Entscheidungen aus ideologischen Gründen getroffen werden oder weil man sich der Wirtschaft verpflichtet fühlt. Das zu kritisieren sehe ich als meine Pflicht.

Also wäre "quer" keine andere Sendung, hätte Bayern eine rot-grüne Regierung? Nein, das wäre sie nicht.

Sie haben seit 1998 drei Ministerpräsidenten erlebt: Stoiber, Beckstein und Seehofer. Wer war die dankbarste Zielscheibe für Sie als Kabarettist? Da war ja jeder herzig. Aber Edmund Stoiber war natürlich durch seine besondere Premium-Art sehr dankbar (lacht).

Und nun kommt Söder. Aus realpolitischer Sicht wird sich nicht viel ändern. Es macht nur jemand anders. Die Frage ist lediglich, mit welchem Stil diese Politik vorgetragen wird. Und aus kabarettistischer Sicht: Ich kann kein Fränkisch (lacht).

Wie werden Sie in Ihrer Sendung das Jubiläum feiern? Wir werden das nicht groß feiern. Ich glaube nicht, dass sich das Publikum eine Folge "Ach, weißt du noch" anschauen will. Vielleicht ein kurzer Beitrag, bei dem dann jeder sehen kann, dass ich damals noch Haare auf dem Kopf hatte. Aber damit hat sich's dann auch schon.

quer, morgen, Donnerstag,

ab 20.15 Uhr im BR

(SN)