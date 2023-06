Moderator Chuck Todd gibt NBC-Polittalk "Meet the Press" ab

Der bekannte US-Journalist Chuck Todd wird die amerikanische Polit-Talkshow "Meet the Press" des Fernsehsenders NBC bald nicht mehr moderieren.

Der 51-Jährige, der auch schon Bundeskanzler Olaf Scholz interviewt hat, kündigte in der Sendung am Sonntag an, seine Rolle nach neun Jahren in diesem Sommer abzugeben. Übernehmen soll nach Angaben des Senders im September die 46-jährige Kristen Welker, derzeit NBC-Korrespondentin am Weißen Haus. Todd bleibe etwa als politischer Analyst für den Sender tätig. "Meet the Press" wird seit 1947 jeden Sonntagmorgen von NBC ausgestrahlt.

Todd sagte, er habe auch den Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich auf Langzeitprojekte wie Dokumentarfilme zu konzentrieren. Über die Sendung sagte er: "Als ich "Meet the Press" übernommen habe, war das eine Sonntagssendung, bei der sich viele Leute gefragt haben, ob sie in der modernen Medienlandschaft noch einen Platz hat", sagte er. "Nun, ich denke, wir haben diese Frage beantwortet - und noch einige mehr."