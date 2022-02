Moderatorentrio bei 66. Song Contest steht fest

Langsam werden die letzten Details für den Eurovision Song Contests (ESC) in Turin im Mai festgezurrt: Nun steht offiziell das Moderatorentrio für den Musikwettbewerb - und das hat es in sich. Neben dem italienischen TV-Presenter Alessandro Cattelan werden nämlich die beiden Popstars Mika und Laura Pausini die beiden Halbfinals am 10. und 12. Mai sowie die Finalshow am 14. Mai moderieren, wie nun beim Musikfestival von Sanremo offiziell bestätigt wurde.

SN/imago Pausini wird den Song Contest moderieren