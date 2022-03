"Moon Knight": Dunkler Ritter mit gestörter Identität

Disney+ schickt mit "Moon Knight" einen weithin unbekannten Helden aus dem Marvel-Universum ins Streaming-Rennen. Das Fantasy-Abenteuer mit Gruselmomenten thematisiert die Grenzlinien zwischen (Alb-)Traum und Realität.

Er hat Schlafstörungen, Halluzinationen, Blackouts, wirkt wie ein manisch Getriebener: Die Rede ist von Steve Grant (Óscar Isaac), einem an sich sanftmütigen Bediensteten im Shop des British Museum. Allerdings leidet er unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Will heißen: In ihm lebt noch (mindestens) eine andere Persönlichkeit, konkret der Ex-Söldner Marc Spector, dem der ägyptische Gott Khonshu einst die "Macht des Mondes", also Superkräfte, verliehen hatte.

"Ich ist ein anderer" also in der Comicvariante: Das sind die Rahmenbedingungen für ein ...