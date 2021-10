Mord, Berge und Leberkäse als Zutaten für den Altaussee-Krimi

In "Letzter Gipfel" schlüpft Cornelius Obonya erneut in die Rolle als Polizist Franz Gasperlmaier. Zusammen mit seinen Kollegen versucht er mehrere Morde am Loser im Salzkammergut aufzuklären.

SN/servus tv/felix vratny Franz Gasperlmaier (Cornelius Obonya) und Friedrich Kahlß (Gerhard Ernst) müssen sich um einen Mordfall kümmern. Dabei werden sie von Bohuslav (Rudolf Roubinek) unterstützt.