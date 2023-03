Moser Holding übernimmt Tirol TV und baut Bewegtbildangebot aus

Die Moser Holding übernimmt mit April den Privatfernsehsender Tirol TV. Bisher hielt das Medienhaus bereits 39,5 Prozent der Anteile, der Rest war in der Hand der Agentur P8.

Mit der Übernahme soll das Bewegtbildangebot der "Tiroler Tageszeitung" und weiterer Medienmarken des Unternehmens "deutlich ausgebaut" werden, wie es in einer Aussendung hieß. Der Fernsehsender wird zudem in die Innsbrucker Museumstraße übersiedeln und sendet aus einem neu eingerichteten Studio. "Nachrichten auch mittels Bewegtbild anzubieten, wird für alle Mediengattungen immer wichtiger. Die vollständige Übernahme von Tirol TV kommt daher zum richtigen Zeitpunkt und gibt uns bei der Gestaltung und Weiterentwicklung von Tirol TV noch mehr Flexibilität", so Moser-Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz.