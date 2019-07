Gleichberechtigung ist in der "Tatort"-Reihe keine Forderung, sondern geübte Praxis, von der das Format in vielerlei Hinsicht profitiert.

Die Gleichberechtigung, zumindest in ihrer quantitativen Ausprägung, hat im "Tatort" nur in Zeitlupe stattgefunden. Weibliche Äquivalente in den Ermittlerteams waren dennoch nicht zu stoppen. Heute gibt es die reinen "Männerfreundschaften" in höheren Kommissarskreisen kaum noch. Und wenn, befinden sie sich ...