"Müssen mit Technik kritischer umgehen"

Die Kunstuniversität Linz setzt mit der neuen, in Österreich bislang einzigartigen Professur Critical Data einen Schwerpunkt für einen kritischen Diskurs in einer von Technologie bestimmten Welt. Manuela Naveau, 48-jährige Künstlerin und Kuratorin, übernimmt diese Professur - sie sieht sich als "Begleiterin von Studierenden, die sich mit den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung beschäftigen". "Lange Zeit stand Technik für Korrektheit und Präzision, etwas, dem man vertrauen kann. Das hat sich geändert. Es wird jetzt klar, dass wir mit der Technik anders, also ...