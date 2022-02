"Mundl"-Regisseur Reinhard Schwabenitzky ist tot

Der gebürtige Salzburger zählte über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten Film- und Fernsehregisseuren Österreichs und schrieb mit "Ein echter Wiener geht nicht unter" in den 1970er Jahren und mit dem "Kaisermühlen Blues" in den 1990er Jahren TV-Geschichte.

Der Kultregisseur verstarb am Mittwoch (9. Februar) nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren, wie sein Sohn Markus Schwabenitzky der APA mitteilte.

Schwabenitzky wurde am 23. April 1947 in Bucheben bei Rauris geboren. Bereits als Kind wirkte er am Stadttheater St. Pölten in Inszenierungen seines Vaters Gerhard Klingenberg mit. Als dieser später nach Berlin übersiedelte, um als Regisseur in den Babelsberger Filmstudios zu arbeiten, besuchte sein Sohn manchmal die Dreharbeiten und begeisterte sich für den Film. Er absolvierte die Wiener Filmhochschule in den Fächern Kamera und Regie und assistierte bei Franz Antel, Axel Corti, Otto Schenk und Bernhard Wicki.

Nach ersten Fernsehfilmen feierte er 1974 mit der Serie rund um die Familie Sackbauer den ersten großen TV-Erfolg. Danach drehte der Regisseur in Deutschland Serienhits wie "Büro, Büro", "Tour de Ruhr" oder "Der ganz normale Wahnsinn" sowie die Kinokassenschlager "Der Doppelgänger" (1983) und "Der Experte" (1987) mit Didi Hallervorden. 1990 kehrte Schwabenitzky wieder nach Salzburg zurück, wo er weiterhin aktiv blieb - zumeist im Tandem mit seiner Ehefrau Elfi Eschke, etwa bei der 1995-1999 entstandenen Trilogie "Ein fast perfekter Seitensprung", "Eine fast perfekte Scheidung" (mit jeweils über 150.000 Zuschauern) und "Eine fast perfekte Hochzeit" mit Andreas Vitasek oder auch zuletzt beim Roadmovie "Furcht und Zittern" (2010).

Unterhaltung und Haltung gingen für den Regisseur bestens zusammen. Von Ausländerfeindlichkeit ("Ilona und Kurti"), Emanzipation ("Verlassen Sie bitte Ihren Mann") bis zu Neonazis ("Hannah") reicht die Palette seiner Themen. Fast immer mit dabei als Schauspielerin war seine Frau Elfi Eschke.

Zu den Fernseharbeiten Schwabenitzkys zählt auch die Politsatire "Ein idealer Kandidat", für das Theater inszenierte er etwa "Acht Frauen" in den Kammerspielen der Josefstadt oder war am Berliner Renaissance-Theater und im Landestheater Salzburg zu Gast.

In Salzburg, wo sich der Regisseur mit Eschke und seinen drei Kindern niedergelassen hat, widmete er sich vermehrt dem Schreiben und Produzieren. Und mit seiner Frau gemeinsam betrieb er seit 2003 auch das Hotelrestaurant Itzlinger Hof, in dem er nach eigenen Angaben mehr Gast als Wirt war.