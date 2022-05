Musikfernsehsender Gotv stellt seinen Betrieb ein

Der österreichische TV-Sender ist nach knapp 20 Jahren mit 1. Juni Geschichte.

Nun ist es tatsächlich so weit: Der Musikfernsehsender Gotv stellt mit 1. Juni den Betrieb ein. "Der 31. Mai ist der letzte gotv-Tag", ist auf der Homepage des im Oktober 2002 gegründeten Senders mit Sitz in Wien zu lesen. Bis dahin sollen die schönsten Videos und besten Songs der "gotv-Ära" gezeigt werden. Als Ursache führte Geschäftsführer Thomas Madersbacher gegenüber dem "Standard" an: "Es geht sich nicht mehr aus. Die Fixkosten übersteigen die Erlöse". Großes Anliegen sei dem Sender stets gewesen, einen positiven Beitrag zum Musikgeschehen zu leisten und österreichischen Bands eine Plattform zu bieten. Schweren Herzens müsse der Sendebetrieb nun aber eingestellt werden. Die Firma bleibe jedoch für Produktionen bestehen, so Madersbacher.