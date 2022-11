Musk beordert Twitter-Mitarbeiter in die Büros zurück

Für viele Firmen ist mobiles Arbeiten die Zukunft, für Elon Musk dagegen ein Gräuel. Der neue Twitter-Chef habe in seiner ersten e-mail an die Belegschaft die Rückkehr zum früheren System angekündigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Er erwarte von den Beschäftigten, mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro zu verbringen. Twitter war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

SN/IMAGO/NurPhoto Musk hatte Twitter vor zwei Wochen für 44 Milliarden Dollar (44 Mrd. Euro) übernommen