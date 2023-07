Musk macht Twitter zu X

Twitter-Besitzer Elon Musk versucht, X als den neuen Namen für den Kurznachrichten-Dienst zu etablieren. Der Wandel wird nun Schritt um Schritt durchgezogen: So wurde in der Web-Version das gewohnte Logo mit dem blauen Vogel am Montag durch ein neues mit dem Buchstaben X ersetzt. Auf das Hauptquartier in San Francisco wurde das X-Logo kurzerhand projiziert. Zugleich gab es noch vielerorts Überbleibsel der alten Twitter-Welt.

BILD: SN/APA/AFP (THEMENBILD)/SAMUEL CORU Konzernchef verscheucht das etablierte Vogel-Logo