Musks KI-Start-up will am Samstag erstes Programm starten

Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up-Unternehmen xAI von High-Tech-Milliardär Elon Musk will am Samstag sein erstes Programm herausbringen. Das Modell werde zunächst einer "ausgewählten Gruppe" zugänglich gemacht, schrieb Musk am Freitag auf der Onlineplattform X. "In einigen wichtigen Punkten wird es das Beste sein, das es derzeit gibt." Musk will mit dem Programm unter anderem dem beliebten Chatbot ChatGPT von OpenAI Konkurrenz machen.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/LEON NEAL Gutgelaunter Musk bei KI-Kontress in England dieser Tage