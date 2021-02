Mutig, witzig, griffig: Das Serienwunder Israel

Die Kreativen eines kleinen Landes erobern den großen Streamingmarkt. Adele Neuhauser spielt in der Adaption einer bissigen Komödie.

Wenn sich in der Serie "Your Honor" auf Sky der Richter Michael Desiato (Bryan Cranston) in einem Netz aus Lügen verstrickt, folgt er einer israelischen Vorlage: der Serie "Kvodo", kreiert von Ron Ninio und Shlomo Mashiach. Von diesem Plot entsteht gerade eine deutsch-österreichische Adaption ("Euer Ehren"), auch in Italien und Frankreich werden Fassungen gedreht. Ein faszinierendes Drehbuch aus Israel erobert die Welt - das ist längst kein Einzelfall mehr. Die TV- und Streamingwelt blickt schon seit Jahren gespannt nach Israel. ...