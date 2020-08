"Mutter Erde": ORF widmet sich in Schwerpunktwoche dem Klimawandel

Unter dem Motto "Unser Klima, unsere Zukunft - Wir haben es in der Hand" steht der diesjährige Schwerpunkt der Initiative "Mutter Erde".

Von 12. bis 20. September dominieren der Klimawandel und seine Auswirkungen die Kanäle des ORF. Den Höhepunkt markiert ein "Universum Spezial" im Hauptabend von ORF 2 am 16. September, wie es am Dienstag bei der Vorstellung des Programms hieß.

Auch wenn in der jüngeren Vergangenheit die Coronakrise den menschgemachten Klimawandel ein Stück weit aus der ersten Reihe der Schlagzeilen verdrängt hat, mache die Klimakrise bekanntlich "keine Pause", sagte ORF-Klimaexperte Marcus Wadsak vor Journalisten. Die Messgeschichte zeige, wie sich die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen hierzulande zuletzt merklich häuften. "Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt, und die letzte, die daran etwas ändern kann", so der Meteorologe und Buchautor, der auch als Testimonial der Begleitkampagne fungiert.

Die im Rahmen des diesjährigen Schwerpunktes im Rahmen der vom ORF und österreichischen NGOs getragenen Initiative geplanten rund 150 Sendestunden seien in ihrem "Ausmaß nicht selbstverständlich", man sehe sich als öffentlich-rechtlicher Rundfunk hier allerdings in der Pflicht, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Gerade angesichts der Coronakrise sei es wichtig, "das Klima wieder in den Mittelpunkt" zu stellen. Neben Information setze man heuer auch stark auf das Vermitteln von Motivation zur Veränderung des Denkens und Handelns.

So arbeite man in der Kampagne stark mit Emotionen, Elementen des Storytellings und mit Role Models, die authentisch den Klimaschutz in ihrer Lebensführung berücksichtigen und sich engagieren, so die Geschäftsführerin von "Mutter Erde", Anita Malli. Um diesen "Kraftakt" zu bewältigen, brauche es nämlich nicht nur "den Kopf und die Wissenschaft", sondern auch das Herz, die Emotion und Inspiration, etwas zu verändern.

Ein gewisses Bewusstsein für die Notwendigkeit von Klimaschutz sei mittlerweile in der breiten Bevölkerung angekommen. Nun gelte es, auch beispielhaft zu zeigen, dass diese gemeinsame Aufgabe nicht nur Verzicht, sondern auch Lebensqualität bringt, so Global 2000-Geschäftsführerin Agnes Zauner. Neben privaten Initiativen sei nicht zuletzt "die Politik gefragt, einen Plan zu entwickeln". Ein "großer Schritt", wie etwa ein verbindlicher rechtlicher Rahmen für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern hierzulande, fehlt nämlich noch, betonte Zauner. Nicht zuletzt knüpft sich an die umfassende Sendereihe und Kampagne auch ein Spendenaufruf zu Unterstützung wissenschaftlicher Projekte mit Blick auf den Klimawandel in Österreich und die Einstellungen der Bevölkerung dazu.

Als Flaggschiff des Schwerpunktes selbst fungiert das von Tarek Leitner und Christa Kummer moderierte "Universum Spezial" am 16. September. Gesendet wird aus dem "Zeit im Bild"-Newsroom auf ORF 2 ab 20.15 Uhr. In diese Art Bestandsaufnahme zum Weltklima und der Situation in Österreich werden auch die ORF-Landesstudios zentral eingebunden sein, erklärte Wrabetz. Dazu gesellt sich ein ganzer Kosmos an Dokus, Reportagen und Informationssendungen in ORF 1, 2, und III, in den Radios Ö1 und FM4, im Teletext und Online-Kanälen. Einen Fokus wird man u.a. auch auf die Klimakonferenz "R20 Austrian World Summit" am 17. September legen.

Bei der Initiative "Mutter Erde" handelt es sich um einen 2014 ins Leben gerufenen Zusammenschluss des ORF und heimischer Umwelt- und Naturschutzorganisationen. Als Träger fungiert der Verein "Umweltinitiative Wir für die Welt" in dem neben dem ORF der Alpenverein, BirdLife, Global 2000, Greenpeace, die Naturfreunde, der Naturschutzbund, der VCÖ und der WWF vertreten sind.

Quelle: APA