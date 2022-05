Mutter und Tochter aus Österreich stehen im Topmodel-Finale

Premiere bei "Germany's Next Topmodel": Zum ersten Mal in 17 Staffeln der Castingshow stehen mit Lou-Anne und Martina Mutter und Tochter im Finale. Kommende Woche kämpfen sie gegeneinander um den Titel.

Die Österreicherin Lou-Anne (19) und ihre Mutter Martina (50) schafften es in der am Donnerstag ausgestrahlten Folge in die Endrunde. Ins Finale gewählt wurden sie von einem weiteren Mutter-Tochter-Duo: Moderatorin Heidi Klum (48) hatte ihre Tochter Leni (18) als Gastjurorin dabei.

"Der Apfel fällt nicht weit vom Baum", schrieb Klum senior zu dem Auftritt ihrer ältesten Tochter in der ProSieben-Show bei Instagram. Leni Klum trat vor rund eineinhalb Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter. Ihren ersten Modeljob hatte sie Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen "Vogue" fotografiert.

Neben Lou-Anne und Martina kämpfen in der kommender Woche noch die 20-jährige Luca aus München, die 21 Jahre alte Anita aus Neuburg an der Donau und die Berlinerin Noëlla (25) um den Titel "Germany's Next Topmodel". Die 66-jährige Lieselotte schied im Halbfinale aus. ProSieben plant das Finale für kommenden Donnerstag (26. Mai, 20.15 Uhr) mit einer Live-Show in Köln.