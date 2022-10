"Muttertag" ist der beliebteste Film in Österreich

Die Komödie von Harald Sicheritz aus dem Jahr 1993 siegte bei einer Publikumswahl der Plattform Flimmit. Beliebteste heimische Serie ist "Ein echter Wiener geht nicht unter".

"Muttertag" entpuppte sich bei Flimmit-Wahl als beliebtester Film.

Die Film- und Serienplattform Flimmit hat per Abstimmung den beliebtesten Film und die beliebteste Serie der Österreicherinnen und Österreicher ermittelt. Dabei setzte sich "Muttertag" im Filmbereich durch. Dahinter folgen "Hinterholz 8", "Single Bells", "Der Bockerer I-IV" und "Indien". Bei den Serien sicherte sich "Ein echter Wiener geht nicht unter" den Titel. Auch "Kaisermühlen Blues", "MA 2412", "Kottan ermittelt" und "Braunschlag" schafften es in die Top 5. Das Lieblingsprogramm ist nun in einer eigenen Kollektion auf Flimmit zusammengetragen. Zur Auswahl stand für die Abstimmung "all das, was im Lande Kultstatus hat und was Österreichs Film-, TV- und Kreativszene so einzigartig macht", hieß es in einer Aussendung.