Nach Datenskandal: Facebook-Chef Mark Zuckerberg entschuldigte sich im EU-Parlament

Das EU-Parlament hat Mark Zuckerberg eingeladen, ihm aber eine öffentliche Befragung wie im US-Kongress erspart. Europas Regeln könnten seinem Unternehmen aber gefährlicher werden.

Tagelang hatten Abgeordnete Druck gemacht und am Ende Erfolg: Der mit Spannung erwartete Auftritt des Chefs des Online-Netzwerk-Riesen Facebook, Mark Zuckerberg, im EU-Parlament zwei Monate nach dem Auffliegen des Skandals um die missbräuchliche Verwendung von Daten von Millionen von Facebook-Nutzern wurde live im Internet übertragen.

"Es tut mir sehr leid"

Zuckerberg nutzte die Gelegenheit ähnlich wie im US-Kongress, um sich für Versäumnisse der Vergangenheit zu entschuldigen. Facebook habe gegen Falschnachrichten, die ausländische Einmischung in Wahlen oder den Missbrauch von Nutzerinformationen durch Entwickler nicht genug getan, sagte er bei dem Treffen mit Parlamentariern in Brüssel. "Das war ein Fehler und es tut mir leid."

Zugleich kündigte er an, den mehr als zwei Milliarden Facebook-Nutzern weltweit weitere Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Daten besser zu schützen und zu löschen - auch zum Löschen von Cookies und der Browserhistorie. Allerdings könne das Löschen von Cookies die Nutzung des Internets in Mitleidenschaft ziehen, sagte der Facebook-Chef. Zudem versprach er, die Zahl der Sicherheitsmitarbeiter bis Jahresende auf 20.000 zu verdoppeln.

Kritik: Anhörung im kleinen Kreis

Dass das Treffen, anders als im US-Kongress, nur im kleinen Kreis stattfand - nur Parlamentspräsident Antonio Tajani, die acht Fraktionschefs sowie Vertreter des zuständigen Innen- und Justizausschusses -, sorgte für Verstimmung unter den Parlamentariern. "Wir brauchen keine PR-Show, sondern echte Antworten von Mark Zuckerberg", betonte der SPÖ-Abgeordnete Josef Weidenholzer im Vorfeld. 500 Millionen EU-Bürger verdienten das, "denn es geht um ihre Daten". Auch aus Sicht von ÖVP-Parlamentarier Heinz Becker "wäre es besser gewesen, wenn sich Zuckerberg allen EU-Abgeordneten gestellt hätte". Er erwarte sich "substanzielle Antworten".

87 Millionen Facebooknutzer waren vom Datenskandal betroffen

Die Vorgeschichte: Im März enthüllte der ehemalige Mitarbeiter der britischen Beraterfirma Cambridge-Analytica, Christopher Wylie, dass das Unternehmen Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern, unter ihnen auch 2,7 Millionen EU-Bürger, ohne deren Einverständnis 2016 für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genützt habe. Durch personalisierte Werbung sollten Wählerentscheidungen beeinflusst werden. Auch für eine Pro-Brexit-Kampagne soll Cambridge-Analytica - die Firma ist mittlerweile pleite - die Einträge genützt haben. Die Daten stammten aus einer Psychologietest-App, deren Entwickler sie weitergeben hatten. Laut Facebook wurden diese Einträge schon 2015, als man davon erfahren habe, gesperrt. Die Nutzer wurden aber nicht informiert.

In Österreich haben nach früheren Angaben 13 Personen die betroffene Umfrage-App installiert. Die Zahl der potenziell weiteren Betroffenen - "also Personen, deren Daten möglicherweise mit der App geteilt wurden" - ist mit mehr als 33.000 weit höher, denn die App hatte auch die Daten der Facebook-Freunde genützt, ohne diese zu informieren.

Facebook habe mittlerweile Tausende Apps untersucht, die Nutzerinformationen verwerten, und 200 vorläufig gesperrt und mehr gefälschte Facebook-Konten gelöscht, sagte Zuckerberg. Zudem lobte er erneut die Datenschutzregeln der EU, die am 25. Mai in Kraft treten. Parlamentspräsident Antonio Tajani warnte ausdrücklich vor der Manipulation künftiger Wahlen.