Nach Förderstopp: Okto TV hofft auf Umdenken der Stadt Wien

"Arbeiten rund um die Uhr an einer Lösung", heißt es aus dem Sender. Die Aufstockung des nichtkommerziellen Rundfunkfonds und der Wiener Medieninitiative sei aber kein Ersatz für die Basisförderung, heißt es.

Der Wiener Community-TV-Sender "Okto" steht weiterhin vor gravierenden finanziellen Schwierigkeiten. Die Stadt Wien hatte angekündigt, ihre Förderung in der Höhe von zuletzt 750.000 Euro für den seit 2005 existierenden offenen Sender einzustellen. Ein daraufhin mit dem Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) geführtes Gespräch hätte nichts an der Situation geändert, sagte Okto TV-Geschäftsführer Christian Jungwirth bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Ich bin irritiert, ratlos, empört, gekränkt", sagte die stellvertretende Obfrau im Okto-Vorstand, Maria Windhager. Die Medienanwältin betonte, dass Medienkompetenz ...