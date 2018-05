Nach Mark Zuckerberg benanntes Spital soll umgetauft werden

Mitarbeiter eines nach Facebook-Gründer Mark Zuckerberg benannten Spitals in San Francisco haben wegen des Datenschutz-Skandals des Netzwerks gefordert, den Namen ihrer Arbeitsstätte zu ändern.

Ein Krankenhaussprecher bestätigte am Dienstag (Ortszeit), eine "sehr kleine Gruppe" von Mitarbeitern des Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center habe am Wochenende dafür demonstriert.

Das Branchen-Portal "Business Insider" veröffentlichte ein Foto von Demonstranten, die den Namen Zuckerberg auf einem Krankenhausschild offenbar mit blauem Klebeband überklebt hatten. US-Medien zitierten Protestteilnehmer mit Bedenken, der Name Zuckerberg könne bei den Patienten Zweifel aufkommen lassen, ob das Krankenhaus ihre Privatsphäre schütze.

Die Klinik ist nach Zuckerberg benannt worden, weil Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan der Einrichtung vor drei Jahren 75 Millionen Dollar (63,12 Mio. Euro) gespendet hatten. Die Facebook-Zentrale im Silicon Valley liegt nicht weit von San Francisco entfernt.

Beim Facebook-Skandal geht es um das Abschöpfen der Daten von rund 87 Millionen Facebook-Nutzern durch die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica, die dann unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genutzt worden sein sollen. Zudem könnten auch für eine Pro-Brexit-Kampagne Kundendaten von britischen Bürgern in großem Umfang missbraucht worden sein. Cambridge Analytica ist mittlerweile insolvent. Facebook sagte Konsequenzen aus dem Skandal zu.

Zuckerberg zu Treffen mit Europa-Abgeordneten bereit

Parallel hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg bereiterklärt, Vertreter des EU-Parlaments zu Gesprächen über die Datenmissbrauchsaffäre zu treffen. Zuckerberg habe die Einladung des Parlaments angenommen und werde "so bald wie möglich, hoffentlich schon nächste Woche" nach Brüssel kommen, erklärte Parlamentspräsident Antonio Tajani.

Facebook bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, die Einladung akzeptiert zu haben. "Wir schätzen die Gelegenheit zum Dialog", erklärte das Unternehmen. Zuckerberg hatte zunächst angeboten, seinen Stellvertreter Joel Kaplan zu schicken. Das EU-Parlament wollte sich damit aber nicht zufriedengeben.

(Apa/Afp)